Çorum FK Amedspor'u eli boş gönderdi!

11.08.2025 00:11:00
Çorum FK, TFF 1. Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Amedspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, kendi evinde Amedspor'u ağırladı.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Çorum FK 2-0 kazandı.

Siyah-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 33. dakikada Oğuz Gürbulak ve 88. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.

AMEDSPOR 10 KİŞİ KALDI

Diyarbakır temsilcisinde Daniel Moreno, 82. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, lige 3 puanla başlarken, Amedspor ise 0 puanda kaldı.

Çorum ekibi, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'de Adana Demirspor'a konuk olurken, Amedspor ise 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21:30'de Erzurumspor'u kendi evinde ağırlayacak

