Galatasaray'dan Ismail Jakobs kararı: TFF'ye bildirildi!

Galatasaray, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirdi.

Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki sol bek ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı kaydedildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu Monaco'dan 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Galatasaray kulübü, geçen sezon kiralama bedeli olarak Monaco'ya 1 milyon Euro, futbolcuya ise 2.1 milyon Euro ödediğini açıklamıştı.

25 MAÇTA 2 ASİST

Geçen sezon 25 maçta 1.740 dakika süre bulan Jakobs, 2 asist kaydetti.