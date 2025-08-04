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Galatasaray'dan Ismail Jakobs kararı: TFF'ye bildirildi!

Galatasaray'dan Ismail Jakobs kararı: TFF'ye bildirildi!

4.08.2025 17:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Ismail Jakobs kararı: TFF'ye bildirildi!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 25 yaşındaki Senegalli oyuncu Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun kullanıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Galatasaray, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirdi.

Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki sol bek ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı kaydedildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu Monaco'dan 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

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Galatasaray kulübü, geçen sezon kiralama bedeli olarak Monaco'ya 1 milyon Euro, futbolcuya ise 2.1 milyon Euro ödediğini açıklamıştı.

25 MAÇTA 2 ASİST

Geçen sezon 25 maçta 1.740 dakika süre bulan Jakobs, 2 asist kaydetti.

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