Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çorum FK, TFF 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında kendi sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TFF 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.
ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.
Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.
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