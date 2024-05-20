Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çorum FK, TFF 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında kendi sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:12
Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.

ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.


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