FIFA-TFF buluşması!
Tayland’daki 74. FIFA toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA’nın İtalyan başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Infantino’nun Türkiye’ye ilgisini hepimiz biliyoruz, FIFA’nın kadın futbolunun desteklenmesi konusundaki taleplerini bir yana bırakırsak, eğitim ve altyapı meselesi de Infantino-Büyükekşi görüşmesinde ana maddeymiş. Türkiye’nin finalist olduğu EURO 2024 de konuşulmuş. Hatta eğitim sistemine övgü gelmiş. Bu buluşmanın perde arkasında Türkiye’de geçmişte yaşanan yasa dışı bahis işi konuşuldu mu öğrenemedik, yine Infantino ne sordu, Büyükekşi ne yanıt verdi kestirmek güç, ancak şampiyonun da belli olmasında sonra Türkiye tüm paydaşlarıyla A Milli Futbol Takımımızın katılacağı 2024 finallerine rotayı çevirmezse, bugüne kadar verilen tüm emeklere çok yazık olur.
CHP VE SPOR
CHP Spor Kurulu, şu sıralar hareketli. Gençlik ve Spordan sorumlu Başkan Yardımcısı ve “gölge” Spor Bakanı Sevgi Kılıç, Kasım 2024’teki spor federasyonları seçimleri için planlama yapıyor. Spor Kurulu’nu, vefatının sonrası eski halter federasyonu başkanı Kenan Nuhut’tan devralan eski engelliler federasyonu başkanı Demirhan Şerefhan yönetiyor. Şerefhan’ın avantajı 60’a yakın federasyonun delege yapısını tanıması, etik anlayışı ve hayatını spora adaması. Ekibinde de İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, eski yüzme federasyonu başkanvekili Nilüfer Sanvar gibi isimler var. CHP’nin daha büyük avantajı ise yıllarca amatör spor yönetimlerinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in, Genel Başkan Özgür Özel’in direktifiyle her kesimle görüşme yapılmasına destek vermesi.
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