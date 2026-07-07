Çorum FK, Trabzonsporlu futbolcuyu kadrosuna kattı

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ye transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ye transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.