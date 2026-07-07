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Çorum FK, Trabzonsporlu futbolcuyu kadrosuna kattı

Çorum FK, Trabzonsporlu futbolcuyu kadrosuna kattı

7.07.2026 14:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Çorum FK, Trabzonsporlu futbolcuyu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ye transfer olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

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