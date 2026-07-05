Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo'dan ilk açıklama!

Bordo-mavililerin Portekiz ekibi Vitoria'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol kanat Noah Saviolo, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Noah Saviolo, Trabzonspor'da oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Portekizli futbolcu, "Burada oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için de sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'U SEÇME SEBEBİM"

Nasıl bir oyuncu olduğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Saviolo, birebir oyunları ve driblingleri sevdiğini belirtti.

Saviolo, "Hocamızın dediği doğru, onu söyleyebilirim onu ifade edebilirim. Gerçekten doğru olan bir şeyi ifade etmiş. Birebirleri, driblingleri, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Eğer 2-3 kişiyi çalımlamam gerekirse topu alırım ve bunu denerim, bunu denemekten korkan bir oyuncu değilim, asla da böyle olmadım. Ama tabii ki sahada görmek lazım, sahada göreceğiz. Ama hocamın bahsettiği durum doğru" diye konuştu.

Trabzonspor'u tercih etmesindeki nedenleri de açıklayan genç futbolcu, bordo-mavili takımda öğrenmek ve gelişmek istediğini söyledi.

Saviolo, "Evet, tabii ki. Ben de burada genç bir oyuncuyum, ben de zaten burayı, Trabzonspor'u seçme sebeplerimden bir tanesi de bu sizin de bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda öğrenmek de durumundayım, öğrenmek de istiyorum. Öğrenebileceğim tecrübeli oyuncularımız da var, çıkarımlar yapabileceğim, dersler alabileceğim oyuncularımız da var. Bu da tabii ki önemli nedenlerden bir tanesi Trabzonspor'u seçmemde" ifadelerini kullandı.

"OLABİLDİĞİNCE FAZLA GOL ATMAK İSTİYORUM"

Noah Saviolo, Trabzonspor'da takıma katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Portekizli oyuncu, "Bütün alanlarda en iyi mücadeleyi verebilmek. Olabildiğince fazla sayıda gol atıp, takıma yardımcı olabilmek. Öğrenebilmek. Tabii ki kim bilir işin sonu başka bir yere de gidebilir, tarihte yer de edinebiliriz belki. Ama tabii ki Trabzonspor hedeflerinden bir tanesi, uzun yıllar başarılı olabilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atmak" dedi.

Yeni sezon öncesinde Trabzon'a gelen Saviolo'nun, bordo-mavili takımın kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Trabzonspor'da yeni transferin kısa süre içinde takımla birlikte hazırlıklara başlaması planlanıyor.