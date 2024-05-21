Çorum FK'den hakem isyanı: 'Mahvettiniz'

Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 07:38
Çorum FK'den hakem isyanı: 'Mahvettiniz'
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur 1. maçında Bodrum FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Kenan Aşkan, hakemlerin maçı iyi yönetemediğini öne sürdü.

Aşkan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın güzel bir atmosferde başladığını söyledi.

Her iki takımın da sezon başından beri tırnaklarıyla kazıya kazıya buraya kadar geldiğine işaret eden Aşkan, "Gerçekten iki ekip de iyi mücadele ediyor, iyi futbol oynuyor. Bu emeklilerin karşılığını, oynadıkları futbolların karşılığını alarak geldiler. Bu gece de gerçekten 2 takım futbol oynamaya çalıştı. İyi mücadele vardı, seyiri yüksek, güzel futbol vardı. Daha da güzel olabilirdi.Ama şimdiye kadar konuşmadılar ama konuşmadan da edemeyeceğim.Gerçekten bu geceyi mahveden, kalitesi gerçekten düşük, basiretsiz, 90 dakika boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı" şeklinde konuştu.

Aşkan, Çorumspor'un şimdiye kadar hep futbolu güzelleştirerek iyi futbol oynayarak buraya kadar geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti.

"Bu gece de öyle çıktık. Ama verilen kararlar, yani yediğimiz gol öncesi taç var, kırmızı kart ile hem oyuncumuzun hem hocamızın atılmasına gerçekten anlam veremedik. Bu gece böyle bitti. Keşke böyle bitmeseydi. Daha güzel olabilirdi.Futbol konuşulabilirdi. 4 gün sonra yeniden karşılaşacağız. Biz doğruları yapmaya çalışacağız. Onlar yapmaya çalışacak. Bir takım kaybedecek, bir takım kazanacak. İnşallah kazanan biz oluruz."


Çorum FK haberleri Bodrum haberleri Trendyol 1. Lig haberleri

İlgili Haberler

Çorum FK - Bodrum FK maçında kazanan çıkmadı

Çorum FK - Bodrum FK maçında kazanan çıkmadı
Eyüpspor'a evinde şok: Çorum FK kazandı

Eyüpspor'a evinde şok: Çorum FK kazandı
Çorum FK ve Göztepe yenişemedi!

Çorum FK ve Göztepe yenişemedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mert Hakan Yandaş ve basın mensubu arasında gerginlik

Mert Hakan Yandaş ve basın mensubu arasında gerginlik
Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede

Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede
Çobanın bulduğu mağarayı yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor

Çobanın bulduğu mağarayı yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor
Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor

Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor
Yunanistan'da skandal olay: Mustafa Kemal Atatürk paylaşımına kadro dışı kararı!

Yunanistan'da skandal olay: Mustafa Kemal Atatürk paylaşımına kadro dışı kararı!
Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor

Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor
İspanyol basınında gündem oldu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü

İspanyol basınında gündem oldu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…