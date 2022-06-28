Covid-19 testi pozitif çıkan İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, Wimbledon'dan çekildi
İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, Covid-19 testi pozitif çıktığı için İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu.
Matteo Berrettini, Covid-19 sebebiyle Wimbledon'dan çekildiğini açıkladı.
Tek erkekler dünya sıralamasında 11. basamakta yer alan 26 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle Wimbledon'dan çekilmem gerektiğini duyurmaktan dolayı üzgünüm" bilgisini verdi.
Berrettini, "Grip semptomları yaşadım ve son birkaç gündür izole oldum. Semptomlar şiddetli olmamasına rağmen rakiplerimin ve turnuvaya katılan diğer herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak için bu sabah bir test daha yaptırmanın önemli olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.
BERRETTINI İLK DEĞİL
İtalyan tenisçi, "Hissettiğim aşırı hayal kırıklığını anlatacak kelime bulamıyorum. Bu yılki hayalim bitti ama daha güçlü döneceğim. Destekleriniz için teşekkürler" açıklamasını yaptı.
Pazartesi günü de dünya 17 numarası 33 yaşındaki Hırvat sporcu Marin Cilic, Covid-19 testi pozitif çıktığı için Wimbledon'dan çekildiğini açıklamıştı.
Marin Cilic
Video Haberler
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
- Kadınlardan Pınar Gültekin için adalet nöbeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- Motorine indirim geliyor
- Bahçeli'nin zor anları
- 'Görüşmem mümkün değil'
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'