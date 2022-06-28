Carlos Alcaraz, 5 set sonunda Wimbledon'ın 2. turunda
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff'u mağlup ederek 2. tura çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. Sabah seansındaki yağmur nedeniyle bazı karşılaşmalar yarıda kaldı, bazıları da yarına ertelendi.
Erkeklerde Carlos Alcaraz (5 numaralı seribaşı), klasmanın 155. basamağındaki Jan-Lennard Struff'a karşı oynadığı ilk tur mücadelesinde çok zorlandı. Alcaraz, 4 saat 11 dakika süren maçı 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazandı.
Jannik Sinner (10), Stanislas Wawrinka'yı 3-1, John Isner (20), Enzo Couacaud'yu 3-2, 2013 ve 2016 şampiyonu Andy Murray ise James Duckworth'ü 3-1 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.
Dusan Lajovic ile karşılaşan Pablo Carreno-Busta (16), skor 1-1'ken sakatlığı nedeniyle 3. sette mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.
COLLİNS'TEN ERKEN VEDA
Kadınlarda 7 numaralı seribaşı Danielle Collins ilk turda turnuvaya veda etti. Dünya 66 numarası Marie Bouzkova, Collins'i 2-1'lik (5-7, 6-4, 6-4) skorla geçerek beklenmedik bir sonuca imza attı.
Klasmanın 119. basamağındaki Elisabetta Cocciaretto da Fransa Açık'ta son 4'e kalarak dikkatleri üzerine çeken Martina Trevisan'ı (22) ilk turda eledi. Mücadeleyi 2-0 (6-2, 6-0) kazanan Cocciaretto, kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında 2. tura yükseldi.
2018 şampiyonu Angelique Kerber (15) ise dünya 33'üncüsü Kristina Mladenovic'i 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.
Video Haberler
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
- Kadınlardan Pınar Gültekin için adalet nöbeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- Motorine indirim geliyor
- Bahçeli'nin zor anları
- 'Görüşmem mümkün değil'
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'