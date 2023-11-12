Cristiano Ronaldo attı, Al Nassr 3 puana koştu!
Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Al Wehda'yı 3-1 mağlup etti.
Suudi Arabistan Ligi'nin 13. hafta maçında Al Nassr, Al Wehda ile karşılaştı.
King Abdülaziz Sports City Stadium'da oynanan maçı Al Nassr, 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alex Telles, 39. dakikada Al Amri ve 49. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Al Wehda'nın tek golü 81. dakikada Anselmo'dan geldi.
RONALDO'DAN 16 GOL 9 ASİST
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon ligdeki 16. golünü attı. 38 yaşındaki oyuncu ayrıca 9 da asist yaptı.
Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 31'e yükseltti. Al Wehda ise 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Akhdoud ile karşılaşacak. Al Wehda ise Khaleej'i ağırlayacak.
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