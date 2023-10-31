8. kez Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı: Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi tepkisi!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:22

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:22

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin sekizinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından uzun yıllar rekabet ettiği bir diğer dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Instagram üzerinden Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum göndermesi gündem oldu.

"5 BALLON D'OR'U OLMASI GEREKİRDİ"



Yapılan paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanıldı:

"Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti.

Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi.

Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler."

Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi" kullanarak yorum yaptı.

"HARİKA BİR REKABETTİ"

Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından Ronaldo ile rekabetine değinen Lionel Messi ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sportif olarak harika bir rekabetti. Bu rekabet ikimizi de güçlendirdi çünkü ikimiz de rekabetçi insanlarız. Ronaldo da benim gibi sürekli kazanmak istiyor.

Hem bizim için hem de futbolseverler için harika bir süreç oldu. Zirveye çıkmayı ve uzun süre orada kalmayı ikimizin de hak ettiğini düşünüyorum. Zirveye çıkmak kolaydır ancak orada bizim yaptığımız gibi 10-15 sene kalmak çok zordur. Aramızdaki rekabet, herkes için güzel anılar oluşturdu."

İşte o paylaşım ve Ronaldo'nun yorumu: