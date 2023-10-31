Cristiano Ronaldo'dan hakeme dikkat çeken tepki!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 21:17

Güncelleme: 31.10.2023 - 21:17

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile Al Ettifaq arasında oynanan Kral Kupası maçında Cristiano Ronaldo'nun maçın hakemine gösterdiği tepki gündem oldu.

HAKEM İÇİN DEĞİŞİKLİK İŞARETİ

Maçın 45. dakikasında Al Nassr'ın Anderson Talisca ile bulduğu golün iptal edilmesi sonrası sinirlenen ve kararı beğenmeyen Cristiano Ronaldo, kenara dönerek hakemi gösterip "değişiklik" işareti yaptı.

Kameralara yansıyan bu görüntü, büyük yankı uyandırdı.