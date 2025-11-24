Cristiano Ronaldo attığı golle gündeme oturdu!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider Al Nassr, sahasında Al-Khaleej'i konuk etti. Yıldızların sahneye çıktığı maçta Al-Nassr, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Al-Nassr'ın gollerini 39'da Felix, 42'te Wesley, 77'de Mane ve 90+6'da Cristiano Ronaldo kaydetti.

Al-Khaleej'in tek golü ise 47'de Al Hawsawi'den geldi.

Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 27 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Al-Khaleej ise 14 puanda kaldı ve 6. sırada haftayı tamamladı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun attığı röveşata golü sosyal medyada gündem oldu. Kariyerinde 1000 golü hedefleyen 40 yaşındaki yıldız, 954. golüne ulaşmış oldu.