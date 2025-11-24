Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cristiano Ronaldo attığı golle gündeme oturdu!

Cristiano Ronaldo attığı golle gündeme oturdu!

24.11.2025 10:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Cristiano Ronaldo attığı golle gündeme oturdu!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider Al Nassr'ın, Al-Khaleej'i 4-1 yendiği maçta Cristiano Ronaldo'nun röveşata golü gündem oldu.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider Al Nassr, sahasında Al-Khaleej'i konuk etti. Yıldızların sahneye çıktığı maçta Al-Nassr, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Al-Nassr'ın gollerini 39'da Felix, 42'te Wesley, 77'de Mane ve 90+6'da Cristiano Ronaldo kaydetti.

Al-Khaleej'in tek golü ise 47'de Al Hawsawi'den geldi.

Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 27 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Al-Khaleej ise 14 puanda kaldı ve 6. sırada haftayı tamamladı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun attığı röveşata golü sosyal medyada gündem oldu. Kariyerinde 1000 golü hedefleyen 40 yaşındaki yıldız, 954. golüne ulaşmış oldu.

 

İlgili Konular: #cristiano ronaldo #al nassr #Al Khaleej

İlgili Haberler

Beyaz Saray’da yıldızlar geçidi: Ünlü CEO’lar arasında Ronaldo sürprizi
Beyaz Saray’da yıldızlar geçidi: Ünlü CEO’lar arasında Ronaldo sürprizi Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte Beyaz Saray’daki resmi davete katılarak Washington’da dikkatleri üzerine çekti. Ronaldo, 2016’dan bu yana bilinen ilk ABD ziyaretlerinden birini gerçekleştirmiş oldu.
Cristiano Ronaldo'yu bekleyen Dünya Kupası tehlikesi!
Cristiano Ronaldo'yu bekleyen Dünya Kupası tehlikesi! Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo, İrlanda maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezayla karşı karşıya. Ronaldo, alacağı cezaya göre Portekiz’in Dünya Kupası biletine katılması halinde gelecek yılki turnuvanın ilk iki maçında forma giyememe ihtimali bulunuyor.
Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: İrlanda, Portekiz'i Parrot ile devirdi!
Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: İrlanda, Portekiz'i Parrot ile devirdi! 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda, sahasında Portekiz'i 2-0 mağlup etti. İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri, adı Fenerbahçe ile anılan Troy Parrott kaydetti. Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.