Cristiano Ronaldo'yu bekleyen Dünya Kupası tehlikesi!

15.11.2025 17:10:00
Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo, İrlanda maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezayla karşı karşıya. Ronaldo, alacağı cezaya göre Portekiz’in Dünya Kupası biletine katılması halinde gelecek yılki turnuvanın ilk iki maçında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Portekiz, 5. maçında konuk olduğu İrlanda’ya 2-0 yenilip direkt katılım hakkını son maça bıraktı. Portekiz’de maça ilk 11’de başlayan Cristiano Ronaldo, gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maçlık bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

Portekiz’in İrlanda ile oynadığı maçta Ronaldo, bir pozisyonda rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmüştü.

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Portekiz’in 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde grup etabındaki son karşılaşması olan Ermenistan maçında forma giyemeyecek. Ancak Ronaldo’nun bu cezası artabilir.

BBC’de yer alan habere göre Ronaldo'ya rakibine yaptığı müdahale nedeniyle FIFA Disiplin Komitesi tarafından 3 maçlık bir ceza verilebilir. Ronaldo, 3 maç ceza alması ve Portekiz’in Dünya Kupası’na direkt katılması halinde gelecek yılki turnuvanın ilk 2 maçında takımını yalnız bırakacak.

Portekiz’in play-off’a kalması halinde ise yıldız futbolcu cezasını burada tamamlayabilecek. 

