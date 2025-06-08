Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cristiano Ronaldo'dan geleceğiyle ilgili karar!

Cristiano Ronaldo'dan geleceğiyle ilgili karar!

8.06.2025 11:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Cristiano Ronaldo'dan geleceğiyle ilgili karar!

Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo, 'kararımı verdim' diyerek geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Adı birçok takımla anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı merakla beklenirken, Al-Nassr'ın Portekizli yıldız ile yeni sözleşme görüşmeleri de sürüyor.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak bir takıma imza atacağına dair beklentiler de suya düştü.

Record'un aktardığı habere göre Ronaldo, Uluslar Ligi finali öncesi düzenlediği basın toplantısında geleceğiyle ilgili çok net ifadeler kullandı.

Birçok takımdan teklif aldığını doğrulayan Cristiano Ronaldo, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na gitmemeye karar verdim" diyerek iddialara noktayı koydu.

Messi ile oynama olasılığıyla ilgili de konuşan Ronaldo, "Asla bilemezsiniz. Arjantin'e karşı çok büyük bir sevgim olduğunu biliyorsunuz, eşim Arjantinli" dedi.

Messi'yle ilgili sözlerini sürdüren Ronaldo, "Arjantin'e gitmek istiyorum. Arjantinlilere ve Messi'ye karşı büyük bir saygım var. Onunla 15 yıl boyunca rakiptik. Bana her zaman saygı duyardı ve ben de ona" şeklinde konuştu.


İlgili Konular: #cristiano ronaldo #al nassr

İlgili Haberler

Cristiano Ronaldo için çılgın plan: Yanına 2 yıldız daha geliyor!
Cristiano Ronaldo için çılgın plan: Yanına 2 yıldız daha geliyor! Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak için en az 2 dünyaca ünlü yıldızı transfer edeceği iddia edildi.
Cristiano Ronaldo'dan FIFA Kulüpler Dünya Kupası kararı!
Cristiano Ronaldo'dan FIFA Kulüpler Dünya Kupası kararı! Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ronaldo, bu yaz oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı.
Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo yanıtı: 'Messi'yi de alacağım'
Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo yanıtı: 'Messi'yi de alacağım' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo'nun transferi ile alakalı soruya cevap verdi.