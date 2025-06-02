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Cristiano Ronaldo için çılgın plan: Yanına 2 yıldız daha geliyor!

Cristiano Ronaldo için çılgın plan: Yanına 2 yıldız daha geliyor!

2.06.2025 16:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Cristiano Ronaldo için çılgın plan: Yanına 2 yıldız daha geliyor!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak için en az 2 dünyaca ünlü yıldızı transfer edeceği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo 2.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesini tamamladı. Sosyal medya hesabından veda gibi açıklama yapan Portekizli yıldız için birçok takım devrede.

Al-Nassr ise Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor. Suudi Arabistan ekibiyle kupa kazanamayan Ronaldo'nun daha güçlü bir takım kurulmasını istediği haberleri ülke basınında gündem olurken, kulüp bu bağlamda harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'yu yeni sözleşme imzalamaya ikna etmek için yıldız isme yeni planlarını sunacak.

Buna göre yaz transfer döneminde başta Luis Diaz ve David Hancko başta olmak üzere birçok dünyaca ünlü yıldız kadroya katılıp daha iddialı bir takım oluşturulacak.

Liverpool forması giyen sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ın piyasa değeri an itibarıyla 70 milyon Euro. Feyenoord'un deneyimli stoperi Hancko ise Transfermarkt verilerine göre 30 milyon Euro değere sahip.


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