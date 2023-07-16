Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Yayınlanma: 16.07.2023 - 16:01

Güncelleme: 16.07.2023 - 16:01

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca üçüncü kez dünyanın en çok kazanan sporcusu olmayı başardı.

Forbes tarafından belirlenen listede, Al-Nassr'a transfer olduktan sonra 136 milyon dolarlık gelir elde eden Ronaldo, 2023 yılının en yüksek kazanan sporcusu unvanını elde etti.

MESSI'DEN DEVRALDI

Guinness Dünya Rekorları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Portekizli yıldızın meşhur kitaba girdiği açıklandı.

Cristiano Ronaldo, bu unvanı 2022 yılının en çok kazanan sporcusu Lionel Messi'den devraldı.

Messi, 2022 yılında Paris Saint-Germain'de oynarken 130 milyon dolarlık gelir elde ederek geçtiğimiz yılın en çok kazanan sporcusu olmuştu.