FIFA'dan Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a ceza!

FIFA, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'a Ahmed Musa transferi nedeniyle transfer cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 16:14
FIFA'dan Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a ceza!
Abone Ol google-news

FIFA, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer cezası verdi.

FIFA'nın, Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği kulübe transfer yasağı vermesinin nedeni ise Ahmed Musa transferi oldu. 

Al Nassr'ın, 2018 yılında Leicester City'den kadrosuna kattığı Ahmed Musa için İngiliz ekibine sözleşmede yer alan bonuslardan ödeme yapmadığı belirtildi.

460 BİN EURO ÖDEYECEK

Al Nassr'ın, Leicester City'ye 460 bin euro ödemesi gerektiği, Suudi Arabistan ekibinin bu parayı kısa süre içinde ödeyip transfer yasağını kaldırmasının beklendiği aktarıldı.

PERFORMANSI

2018 yılında Leicester City'den Al Nassr'a transfer olan Ahmed Musa, Suudi Arabistan ekibinde 60 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, Al Nassr'da 60 maçta 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

ŞU ANDA SİVASSPOR'DA

2020'de Al Nassr'dan ayrılan 30 yaşındaki futbolcu şu anda Süper Lig'de Sivasspor forması giyiyor.


al nassr cristiano ronaldo Leicester City Sivasspor Suudi Arabistan transfer yasağı

İlgili Haberler

İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü: 'Ronaldo'yu geride bıraktı'

İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü: 'Ronaldo'yu geride bıraktı'
Cristiano Ronaldo rekor gecesini boş geçmedi!

Cristiano Ronaldo rekor gecesini boş geçmedi!
Cristiano Ronaldo emekli olacağı yaşı açıkladı

Cristiano Ronaldo emekli olacağı yaşı açıkladı

En Çok Okunan Haberler