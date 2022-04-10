Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı

10 Nisan 2022 Pazar, 18:05

Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Everton'la Goodison Park'ta karşılaştı. Rakibine 1-0 yenilen Manchester United, ilk dört yarışında ağır bir yara alırken karşılaşmanın tek golü, Anthony Gordon'dan geldi.

Maçın son düdüğüyle birlikte oyuncuların soyunma odasına gitmesiyle birlikte Cristiano Ronaldo'nun, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yıldız oyuncu hakkında Merseyside polisi soruşturma başlattı.

Telegraph'ta yer alan haberde, Merseyside polisinin olayın her iki tarafıyla da görüşeceği ve soruşturmayı tamamlayıp raporunu hazırlayacağı ifade edildi. Manchester United'ın ise kendi içinde bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ronaldo, "Zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Özür dilerim. Sportmenlik ve fair-play göstergesi olarak, bu taraftarı Old Trafford'daki bir maçımızı izlemeye davet ediyorum" dedi.