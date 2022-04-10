Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Portekizli oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Everton'la Goodison Park'ta karşılaştı. Rakibine 1-0 yenilen Manchester United, ilk dört yarışında ağır bir yara alırken karşılaşmanın tek golü, Anthony Gordon'dan geldi.
Maçın son düdüğüyle birlikte oyuncuların soyunma odasına gitmesiyle birlikte Cristiano Ronaldo'nun, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yıldız oyuncu hakkında Merseyside polisi soruşturma başlattı.
Telegraph'ta yer alan haberde, Merseyside polisinin olayın her iki tarafıyla da görüşeceği ve soruşturmayı tamamlayıp raporunu hazırlayacağı ifade edildi. Manchester United'ın ise kendi içinde bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Ronaldo, "Zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Özür dilerim. Sportmenlik ve fair-play göstergesi olarak, bu taraftarı Old Trafford'daki bir maçımızı izlemeye davet ediyorum" dedi.
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