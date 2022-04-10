Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi Stephan Appiah paylaşımı: Mood
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek Fenerbahçe, Stephen Appiah'ın fotoğrafını "Mood" diye paylaştı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerin paylaşımı dikkat çekti.
APPIAH PAYLAŞIMINA TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Stephen Appiah, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray derbisinde kollarını kaldırmış dua ettiği görüntüsünü paylaştı.
Appiah'ın bu fotoğrafını, sosyal medya profillerinin fotoğrafı yapan sarı-lacivertli taraftarlara, Fenerbahçe resmi hesabı da destek verdi.
Sarı-lacivertliler, Appiah'ın bu görüntüsünü "Mood" ifadesiyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, taraftarlardan yorum yağdı.
Mood pic.twitter.com/oLSNRPO08f— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 10, 2022
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