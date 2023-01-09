Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi karşı karşıya gelecek
Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, özel bir mücadelede karşı karşıya gelecek.
Uzun yıllardır birbirleriyle rekabet halinde olan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, yeniden karşılaşmaya hazırlanıyor.
Lionel Messi'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain, 19 Ocak'ta Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile bir diğer Arap ekibi Al-Hilal takımlarının karma kadrosuyla bir hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.
Cristiano Ronaldo
İLK MAÇ PSG'YE KARŞI
Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia da takımın yıldız transferi Cristiano Ronaldo'nun ilk maçının PSG'ye karşı olacağını açıkladı.
Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi son olarak 8 Aralık 2020 tarihinde Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, Juventus karşılaşmayı Cristiano Ronaldo'nun 2 golüyle 3-0 kazanmıştı.
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