Cristiano Ronaldo'dan 250 bin sterlinlik harcama
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile yollarını ayırarak Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun konaklama ücreti medyaya yansıdı.
Al Nassr'la sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun kalacağı ev gündeme oturdu.
Daily Maily'de yer alan haberde, Portekizli yıldızın ailesiyle birlikte Riyad'da bir otelde kaldığı belirtildi.
Cristiano Ronaldo (solda)
17 ODAYI KİRALADI
Portekizli yıldızın, ailesi ve güvenlik görevlileri için otelin iki katındaki 17 odayı bir aylığına tuttuğu kaydedildi.
Haberde, otel harcamalarının Ronaldo'ya 250 bin sterlinden fazla bir ücrete mal olacağı öne sürüldü.
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