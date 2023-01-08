Cristiano Ronaldo'dan 250 bin sterlinlik harcama

Yayınlanma: 08.01.2023 - 18:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 18:00

Al Nassr'la sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun kalacağı ev gündeme oturdu.

Daily Maily'de yer alan haberde, Portekizli yıldızın ailesiyle birlikte Riyad'da bir otelde kaldığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo (solda)

17 ODAYI KİRALADI

Portekizli yıldızın, ailesi ve güvenlik görevlileri için otelin iki katındaki 17 odayı bir aylığına tuttuğu kaydedildi.

Haberde, otel harcamalarının Ronaldo'ya 250 bin sterlinden fazla bir ücrete mal olacağı öne sürüldü.