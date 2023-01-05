Ronaldo'yu şoke eden ceza! Arabistan'daki ilk maçını kaçıracak

05 Ocak 2023 Perşembe, 09:50

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atarak büyük yankı uyandıran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo şoke eden bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Dünyaca ünlü yıldız Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan'daki ilk maçını kaçıracak.

Cristiano Ronaldo

İLK MAÇINI KAÇIRACAK

İngiltere'den Daily Mail, Cristiano Ronaldo'nun Evertonlı bir taraftarın cep telefonunu kırdığı gerekçesiyle aldığı iki maçlık cezasını Suudi Arabistan'da da çekeceğini iddia etti.

Habere göre Ronaldo, Al Nassr'ın sahasında Al-Taee ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ronaldo, geçen sezon nisan ayında Goodison Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından uygunsuz ve şiddet içeren davranışlardan suçlu bulunmuştu. Ronaldo Goodison Park'ın tünelinden aşağı hızla inerken Jacob Harding adlı taraftarın eline tokat atıp telefonuna zarar vermişti. Annesi Sarah Kelly, oğlunun elinin Ronaldo'nun müdahalesi sonrasında morardığını ifade etmişti. Federasyon da Ronaldo'yu "kasıtlı ve güçlü bir tokat atmak"tan suçlu bulmuştu.

Daily Mail'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına çıkamayacak. Ronaldo, 17 Kasım'da İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 50.000 sterlin para cezasına çarptırıldı ve iki maç ceza aldı. Ronaldo, geçtiğimiz sezon Manchester United'ın Everton ile Goodison Park'ta oynadığı karşılaşmanın ardından Jacob Harding adlı Everton taraftarının eline vurmuş ve telefonuna zarar vermişti. Annesi Sarah Kelly, Ronaldo'nun müdahalesi sonucu oğlunun elinin morardığını açıklamıştı. Ronaldo "huysuz bir hareket" olan "kasıtlı ve güçlü bir tokat atmak"tan suçlu bulundu."