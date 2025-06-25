Cristiano Ronaldo imzayı atıyor!

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlikler gündemi meşgul ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Nassr, Ronaldo ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Tarafların anlaşma için detayları gözden geçirdiği ve sürecin son aşamaya geldiği belirtiliyor.

40 yaşındaki yıldızın takımıyla bir ya da iki yıllık yeni bir kontrat yapması, Ronaldo'nun istemesi haline sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatılabileceği ifade edildi.

Daha önce Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği iddiaları gündeme gelmişti. Hatta ülkenin yatırım fonunun, onu daha yüksek maaşla başka bir Suudi kulübüne transfer etme çabasında olduğu da haberlerde yer almıştı.

Tecrübeli futbolcu, kısa süre önce Portekiz Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi zaferi yaşamıştı.

Al-Nassr formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan yıldız oyuncu, 39 gol atıp 12 asist yaptı.