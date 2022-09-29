Cristiano Ronaldo kazanı kaynıyor! Annesi transfer planını açıkladı, kardeşi patladı...

29 Eylül 2022 Perşembe, 18:29

Beklenen performansı gösteremeyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer dönemi boyunca yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için kendisine takım arayan ancak beklediği teklifi alamayan Ronaldo için çarpıcı bir transfer haberi çıkmıştı.

ANNESİ, RONALDO İÇİN TRANSFER PLANINI AÇIKLADI!

Portekiz'in İspanya'ya yenilerek Uluslar Ligi'nde play-off fırsatını kaybetmesinin ardından Portekizliler sosyal medyadan Ronaldo'yu yoğun şekilde eleştirdi. Yıldız futbolcu İspanya maçında çok net iki fırsatı gole çevirememişti. Bu tepkiler, Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro'yu çok sinirlendirdi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Katia Aveiro, "Bu yaşananlar beni hiç şaşırtmıyor. Portekizliler her zamanki gibi yemek yedikleri tabağa tükürüyor. Siz hastasınız, ruhsuzsunuz, nankörsünüz, aptalsınız! Ailen olarak her zaman yanındayız. Sen dünyanın en iyisisin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılma ihtimali ve gideceği takımla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Nova Genta'ya konuşan Dolores Aveiro, "Ronaldo Sporting'e dönecek ama şimdi değil, bu yıl değil. Gelecek yıl veya sonraki yıl Sporting'e dönecek. Bunu umuyorum. Ona dedim ki 'Oğlum, ölmeden önce seni yeniden Sporting formasıyla görmek istiyorum'. Eğer gelmezse oğlu gelecek. Kader bu. Şu anda, babasının onun yaşındaki halinden daha iyi futbol oynuyor. Cristiano Jr bana Lizbon'da yaşamak istediğini ve Sporting'de oynamak istediğini söyledi. Eğer babası oynamaya devam eder ve ikisi de Sporting'de birlikte oynarsa bu benim için rüya gibi olur. Babasının 40 yaşına kadar rahat oynayabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.