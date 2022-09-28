Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda zafer Ziraat Bankkart'ın!

Ziraat Bankkart Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Arkas Spor'u 3-0'la geçerek şampiyonluk kupasına ulaştı.

AA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 19:50
Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda zafer Ziraat Bankkart'ın!
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Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart, kupayı aldı.

Ankara'daki Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'lı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.

Organizasyonda ikinci olan Arkas Spor'a şiltini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.

Ayrıca karşılaşmanın en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'lı Arslan Ekşi seçildi.


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