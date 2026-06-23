Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Özbekistan karşısında gösterdiği performansla yine adından söz ettirdi. Peki, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda kaç golü var? Ronaldo kaç Dünya Kupası gördü?

RONALDO'NUN DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOLÜ VAR?

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı iki golle Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 10'a yükseltti. Tecrübeli futbolcu böylece Portekiz'in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Daha önce bu rekor, 9 golle Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Eusebio'ya aitti.

RONALDO KAÇ FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATTI?

Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

RONALDO KAÇ DÜNYA KUPASI GÖRDÜ?

Portekizli yıldız 2006, 2010, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında Portekiz milli takımıyla FIFA dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.