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Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti!

Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti!

22.06.2026 21:13:00
Güncellenme:
AA
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Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Avusturya maçında attığı gol ile turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
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Arjantinli Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci haftasında Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen Lionel Messi, 38. ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle kariyerinde bir rekoru daha eline geçirdi.

TEK BAŞINA ZİRVEDE

Grupta geçen hafta Cezayir ile oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golle ilk sırada bulunan eski Alman golcü Miroslav Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya karşısındaki golleriyle zirveye tek başına sahibi oldu.

Lionel Messi ayrıca, Fransız oyuncu Just Fontaine ve Brezilyalı Jairzinho ile birlikte Dünya Kupası'nda arka arkaya 6 maçta gol atan üçüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Arjantin'in son dokuz Dünya Kupası maçının yedisinde ilk golü atan isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin attığı 5 gole de imza attı.

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