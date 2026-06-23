2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan 170 kişilik dev hakem kadrosunda Türk hakemin olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı? 2026 Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yok?

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM VAR MI?

FIFA'nın açıkladığı resmi listede Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan herhangi bir orta hakem, yardımcı hakem veya VAR hakemi yer almıyor.

2026 Dünya Kupası için belirlenen kadroda toplam 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görevlendirildi. Altı konfederasyon ve 50 farklı ülkeden seçilen isimlerin bulunduğu listede Türkiye'den aktif görev yapacak bir hakem bulunmuyor.

DÜNYA KUPASI'NDA DÜDÜK ÇALACAK 52 ORTA HAKEM VE ÜLKELERİ

Turnuvanın kaderini belirleyecek kararlara imza atacak olan ve 50 farklı ülkeyi temsil eden 52 orta hakemin tam listesi şu şekilde: