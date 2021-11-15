Cristiano Ronaldo, Sırbistan mağlubiyeti sonrasında
Portekiz Milli Takım kaptanı Cristiano Ronaldo, Sırbistan'a 2-1 yenilmelerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ronaldo, "Bahane yok; Portekiz, Katar'a gidecek" ifadelerini kullandı.
Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Sırbistan mağlubiyeti sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda Dünya Kupası'na katılmak için ne yapmaları gerektiğini bildiğini ifade eden yıldız futbolcu, "Futbol bize yeniden gösterdi ki; en çok istediğiniz sonuca ulaşmak için en dolambaçlı yollardan gitmelisiniz. Dün akşam aldığımız sonuç üzücüydü ama bizi alt etmeye yetmedi. Dünya Kupası hedefimiz hala çok canlı ve katılmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bahane yok; Portekiz, Katar'a gidecek." ifadelerini kullandı.
Portekiz son olarak Sırbistan'a 2-1 yenilerek liderliği kaybederken, bir önceki maçlarında da İrlanda ile golsüz berabere kalmıştı.17 puanla 2.sırada bulunan Portekiz, şu an 20 puanı bulunan Sırbistan'ı son maçlar sonucunda geçemezse Dünya Kupası'na katılmak için play-off turuna katılmak zorunda kalacak.
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