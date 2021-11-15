Stefan Kuntz, yardımcılarıyla krosta
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takımın kamp yaptığı otelin etrafını koşarak turladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla birlikte Podgorica’da koşuya çıktı.
Kuntz, takımın kamp yaptığı otelin etrafını koşarak turladı.Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Stefan Kuntz, akşam antrenmanı öncesinde yardımcılarıyla birlikte koşuya çıktı. Takımın kamp yaptığı otelin etrafında kurmaylarıyla birlikte koşuya çıkan Alman teknik adam, hem formunu korudu hem de şehir merkezini koşarak gezdi. Kuntz ve yardımcıları bir süre koştuktan sonra kamp yapılan otele geri döndü.
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