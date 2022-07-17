Cristiano Ronaldo, Sporting iddialarını yalanladı
Manchester United'dan ayrılması gündemde yer alan Cristiano Ronaldo'da flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın otomobilinin, eski kulübü Sporting'in Jose Alvalade Stadyumu'nda görüntülendiği iddia edildi. Yıldız futbolcu sonrasında Sporting'e transfer olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'daki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Mirror'ın Portekiz basınından aktardığı haberde Sporting'in, Cristiano Ronaldo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu ve futbolcunun otomobilinin Sporting'in José Alvalade Stadyumu'nda görüldüğü iddia edildi.
Ziyaretin amacının ne olduğu henüz belirsizliğini korurken görüntülerin ardından Ronaldo'nun Sporting'e geri dönebileceği iddiaları gündeme oturdu.
İDDİALARI REDDETTİ
İddiaların gündeme gelmesinin ardından yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Sporting'e transfer olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.
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