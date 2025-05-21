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Cristiano Ronaldo'ya sürpriz talip!

Cristiano Ronaldo'ya sürpriz talip!

21.05.2025 18:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cristiano Ronaldo'ya sürpriz talip!

Al Nassr ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fas ekibi Wydad Casablanca'nın, Kulüpler Dünya Kupası için yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan'daki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesini uzatmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak İspanyol basınından yıldız futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Marca'nın haberine göre, Fas temsilcisi Wydad Casablanca, Portekizli süperstarı transfer etmek istiyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Wydad, turnuvaya güçlü bir kadroyla katılmak adına Ronaldo'yu renklerine bağlamayı hedefliyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Cristiano Ronaldo FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami'nin formasını giyen Lionel Messi ile bir kez daha büyük bir organizasyonda karşı karşıya gelmiş olacak. Turnuva, 15 Haziran ile 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 39 resmi maçta 33 gol atıp, 4 asist yaptı.

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