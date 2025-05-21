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EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler de elemelere katılacak

EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler de elemelere katılacak

21.05.2025 17:51:00
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NTV Spor
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EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler de elemelere katılacak

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği yapacak ülkelerin elemelerde mücadele edeceğini duyurdu.

UEFA'nın açıklamasına göre İspanya'nın Bilbao kentindeki yönetim kurulu toplantısında EURO 2028 elemelerinin formatı belirlendi.


Yeni formatta EURO 2028'in ev sahipleri İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in de elemelere katılmasına karar verildi.


Elemelerde ülkeler, 4'erli veya 5'erli 12 grupta mücadele edecek.


Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi, EURO 2028 bileti alacak. Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçen ekipler arasında dağıtılacak.


EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek.

İlgili Konular: #uefa #EURO 2028

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