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Fenerbahçe ile Galatasaray U19 derbisinde yenişemedi!

Fenerbahçe ile Galatasaray U19 derbisinde yenişemedi!

21.05.2025 17:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe ile Galatasaray U19 derbisinde yenişemedi!

Fenerbahçe, U19 Elit A Ligi'nin 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada Ege Araç ve 42. dakikada Berk Kızıldemir'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

Sarı-lacivertliler, Haydar Karataş'ın 48. ve 85. dakikada attığı gollerle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Galatasaray, bu sonuçla puanını 80'e çıkartarak 2. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ise 54 puanla 9. sırada kaldı.

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