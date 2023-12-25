Mauro Icardi'den bir ilk!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta gol atamadı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi.
Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmıştı.
Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- Şehit cenazesinde gerginlik
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Dev derbide kazanan çıkmadı!