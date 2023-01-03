Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, 2,5 sezon için Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Suudi ekibinin sosyal medyasından Ronaldo'nun gelişi ile ilgili bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 15:38
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Al Nassr, 2,5 sezon için Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer etti.

Ronaldo, Bugün Mrsool Park stadyumunda düzenlenecek imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a geldi. 

Suudi ekibi bu anları resmi sosyal medya hesabında şöyle paylaştı:

“En iyi oyuncunun geliş anları. Ronaldo, Riyad’da.” 


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