Cristiano Ronaldo'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ronaldo, hakkında çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:43
Cristiano Ronaldo'dan ayrılık iddialarına yanıt!
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında bu akşam (pazartesi) TSİ 22:00'de Al Ain'i konuk edecek. Cristiano Ronaldo kritik müsabaka öncesi açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan'daki geleceğiyle ilgili iddialar ortaya atılan Cristiano Ronaldo bu konuya değindi.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

"Suudi Arabistan'da olmaktan ve Al Nassr'da forma giymekten mutluyum" diyen Ronaldo, kendileri için sezonun iyi geçtiğini çünkü tüm turnuvalarda şanslarının devam ettiğini belirtti.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle toplam 31 maça çıkan Portekizli yıldız 28 gol, 11 asistlik istatistik yakaladı.


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