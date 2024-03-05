Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nde mağlup!

AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, deplasmanda Al-Ain'e 1-0 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:49
Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nde mağlup!
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AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Hernan Crespo yönetimindeki Al-Ain ile Luis Castro'nun ekibi Al-Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al-Ain 1-0 kazandı.

Al-Ain'e galibiyeti getiren golü 44. dakikada Soufiane Rahimi kaydetti. 

Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 

Konuk ekipte Aymeric Laporte, karşılaşmanın 90+4'ncü dakikasında kırmızı kart gördü.

Rövanş karşılaşması 11 Mart tarihinde Al-Nassr'ın sahasında oynanacak. 


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