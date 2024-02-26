'Messi' Ronaldo'nun başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı!

Al Nassr'ın Al-Shabab ile oynadığı karşılaşmada 'Messi' tezahüratı yapan taraftarlara harekette bulunan Cristiano Ronaldo'ya soruşturma açıldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 18:42
'Messi' Ronaldo'nun başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı!
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Suudi Arabistan'da oynadığı son maçta attığı gol sonrası taraftara hareket çeken Cristiano Ronaldo'nun başı derde girdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ligde son oynanan Al-Shabab karşılaşmasında penaltıda topun başına geçen ve ağlara gönderen Cristiano Ronaldo, taraftarların 'Messi' tezahüratına karşı uygunsuz harekette bulunmuştu.

Reuters'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun hareketi için bir soruşturma başlattı.

Haberin detaylarında cezanın ne kadar olacağı söylenmese de Cristiano Ronaldo'nun ciddi bir ceza alabileceği söylendi.


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