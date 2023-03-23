Cristiano Ronaldo'dan duygu dolu itiraf: Dostlarınızı iyi seçin

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, milli takım kampında dikkat çekici bir itirafta bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:06
Cristiano Ronaldo'dan duygu dolu itiraf: Dostlarınızı iyi seçin
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Aralık ayında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a transfer olmuştu. Milli takım kampında bulunan Portekizli yıldızdan şaşırtan bir itiraf geldi.

Portekizli yıldız, "Hayatımızda her şeyi dengeye oturtmak zorundayız. Ailemle çok düşündüm. Zorluklara rağmen başarabiliriz sonucuna vardık. Buraya geri döndüğüm için mutluyum. Her zaman oynamak istemişimdir. Milli Takıma verecek çok şey olduğunu fark ettim. Amacım Portekiz'i en üst seviyeye çıkarmak" açıklamasını yaptı.

Zor zamanları hakkında konuşan Ronaldo, "Manchester United mı? Dağın zirvesindeyken, genellikle aşağıdakileri görmeyiz. Kariyerimin kötü bir döneminden geçtim, bunu kabul etmekte sorun yaşamıyorum. Ama hayat devam ediyor. Kimin gerçek dost olduğunu o zor anda anladım" dedi.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr forması ile bu sezon 10 resmi maça çıktı. Söz konusu maçlarda 9 kez rakip fileleri sarsan Portekizli yıldız, bunun yanında 2 kez de asist yaptı.


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