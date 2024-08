Cristiano Ronaldo YouTube kanalını duyurdu: 24 saat dolmadan 15 milyon aboneye ulaştı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, YouTube kanalının tanıtımını yaptı ve ilk 90 dakika içinde bir milyondan fazla abone kaydoldu. Futbolculuk kariyerini Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kanalına "UR Cristiano" ismini verdi.

Youtube kanalını "Bekleyiş sona erdi! Benim YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın" mesajıyla duyuran Ronaldo, gönderisinin altına YouTube hesabının da linkini ekledi.

YouTube verilerine göre kanalın açılış tarihi 8 Temmuz 2024 olarak görünüyor fakat Ronaldo, kanalın tanıtımını 21 Ağustos Çarşamba günü yaptı. Sosyal medya hesaplarından yayımladığı video ile YouTube kanalını duyuran Ronaldo, ilk 90 dakikada bir milyondan fazla abone elde etti.

Toplam abone sayısı saatler içerisinde 15 milyon kişiye ulaştı.

Ronaldo tanıtımın ardından kanalına ondan fazla video yükledi. Ronaldo'nun X platformunda 112,5 milyon, Facebook'ta 170 milyon, Instagram'da ise 636 milyon takipçisi bulunuyor.

Ronaldo, sosyal medyada en çok takip edilen kişi (çeşitli platformlarda 917 milyon takipçi). Ronaldo, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

The wait is over ???? My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9