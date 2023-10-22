Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi yorumu: 'Ronaldo'nun golünü attı'

Yayınlanma: 22.10.2023 - 10:25

Güncelleme: 22.10.2023 - 10:25

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5 kanalında dev derbiyi değerlendirdi.

Dilmen'in derbi yorumu şu şekilde:

"Beşiktaş, 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu kapattı. Abartmıyorum galiba, artık yakalama şansı yok. Burak hoca için çok fazla detay var ama Mert'in atılmasından sonra başka bir senaryo oldu."

"ÇOK İYİ SABRETTİ"

"Kolay maçı zora sokan Galatasaray oldu. Biraz da Okan hoca oldu. Kerem'e çok ciddi sabretti. Orada acayip bir düzensizlik getirdi. Maçın 2 adamı vardı. Biri Rosier, ikincisi Icardi. Rosier Beşiktaş'taki en iyi oyununu oynadı ama yetmedi."

"İki stoper inanılmaz hatalar yapıyor. Tayfur sadece mücadele edebiliyor. Gedson hazır değil. Aboubakar, iki stoperin arasında kaldı. Maç 1-1 bitebilirdi tabii futbol bu."

"BU KADRO OLMAZ"



"Galatasaray bu kadroyla Manchester United'a karşı büyük bir zafer aldı. Hoca ben Bayern Münih maçına da bu şekilde çıkacağım diyordur. Bu maç bir prova gibi oldu. Galatasaray'da Abdülkerim ve Sanchez müthiş bir ikili oldular. Benim için Abdülkerim çok özel ve büyük karakter."

"Okan Buruk, ben bu maçı kazanmak istiyorum dedi. Bayern Münih maçı için bu kadro ders olmalı. Bayern'e karşı kesinlikle bu kadro olmaz. Kerem ile Kimmich eşleşmesi Galatasaray'a sıkıntı yaratır."

"GALATASARAY'A YAKIŞMADI"

"Angelino, Galatasaray'ın kalitesine yakışmayan bir sol bek oldu. Çok zayıf kaldı. Torreira'nın Mertens'te tek oynaması ile ikili oynaması da çok farklı oluyor."

"Bana göre Bakhtiyor hücum oyuncusu. Amartey ve Colley saatli bomba gibi oynadılar. Mert'in yediği kırmızı kart maçın kırılma anıdıydı. 2-1 kaybeden takımın sağ bekine 5 yıldız verdim. İnanılmaz oynadı gerçekten. Galatasaray'ın 10 kişi rakibine karşı daha rahat kazanması lazımdı."

"RONALDO GİBİ ATTI"



"Galatasaray'da Kaan müthiş oynadı. Muhtemelen Icardi, Tete ve Okan hoca ile iletişime geçer. Bence ondan hiç memnun değil. En son bir pozisyonda yeter dedi. Ayağında topu çok tutuyor."

"Mauro Icardi ne ile gol atmadı. Düşünüyorsunuz, hiç bir şey yok. En son bugün burunla, Ronaldo'nun golünü attı. Şişman olan Ronaldo'nun. En son o öyle gol atmıştı. Bugüne kadar! İnanılmaz bir golcü. Bu adam başka bir şey. Allah vergisi, mutlaka çok çalışıyordur ama... Bugün çok fitti."

"PLAY-OFF VAR ZATEN"

"Beşiktaş, sezon başından beri çok farklı bir görüntü sergiliyor. Benim çocukluğumda çok Beşiktaşlı vardı. Toparlayacaktır tabii. Ligin geneli için artık 2'ye düştü. Play-off şuan oynanıyor zaten. 5 takım var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demir, Trabzonspor. Bu takımların kendi aralarında oynadıkları maçlar şampiyonu belirleyecek. Beşiktaş havlu atsa da derbi maçları çok etki edecek."