Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'ne erken veda!
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşılaştığı Al Ain'e penaltılarda mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Al Nassr, sahasında Al-Ain ile karşı karşıya geldi. Al Nassr, mücadeleyi 4-3 kazanmasına rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık dezavantajıyla penaltılarda turnuvaya veda etti.
Al Ain, 28. dakikada Soufiane Rahimi ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 45. dakikada yine Rahimi ile farkı ikiye çıkardı. Al Nassr, 45+5'te Abdulrahman Ghareeb ile farkı bire indirdi ve soyunma odasına 2-1'le gitti.
Al Nassr, 51'de Khalid Eisa'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu. Ev sahibi ekip, 74'te Alex Telles ile 2-0'dan geri döndü ve 3-2 öne geçti. Al Nassr, normal süreyi 3-2 önde tamamladı.
AL NASSR 10 KİŞİ KALDI
İlk maçtaki 1-0'lık Al-Ain üstünlüğü dolayısıyla karşılaşma uzatmalara gitti.
Al Nassr'da Ayman Yahya, 98. dakikada kırmızı kart gördü ve uzatmalarda takımını 10 kişi bıraktı.
Al-Ain, Sultan Al Shamsi ise 103. dakikada skoru 3-3'e getirdi. Al Nassr'da 118'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo hata yapmadı ve takımını 4-3'lük üstünlüğe taşıdı.
Al Nassr'ın 4-3'lük üstünlüğü sonrası penaltı atışlarına geçildi.
Al-Ain, penaltılarda Al Nassr'a 3-1'lik üstünlük sağladı ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Al Nassr ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
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