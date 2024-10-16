Cristiano Ronaldo'nun çabası yetmedi: İskoçya'da kazanan çıkmadı!
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İskoçya ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi Lig A 1. Grup 4. hafta maçında Portekiz, İskoçya ile karşılaştı. Hampden Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi.
Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Portekiz puanını 10'a çıkardı. İskoçya ise grupta ilk puanını aldı.
Grubun bir sonraki maçında İskoçya, Hırvatistan ile oynayacak. Portekiz ise Polonya ile karşılaşacak.
Etiketler: #cristiano ronaldo #Portekiz #İskoçya #uefa uluslar ligi
Spor Haberleri
- İsviçre ile Danimarka yenişemedi!
- En-Nesyri attı: Fas deplasmanda coştu!
- Messi rekor kırdı: Arjantin, Bolivya'yı farklı geçti!
- Kolombiya farka koştu!
- İskoçya'da kazanan çıkmadı!
- Trabzonsporlu yıldız attı, Romanya kazandı!
- Sırbistan 10 kişi kaldı: İspanya 3 puanı üç golle aldı!
- Türk Telekom, Avrupa'da Cosea JL'ye mağlup!
- Fenerbahçeliler Polonya-Hırvatistan maçına damga vurdu!
- Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Köşk'te hasat devam ediyor: Bir bahçeden 2 ton ürün...
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Gramı 4,75 milyar TL! 'Devrim yaratacak madde...'
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?