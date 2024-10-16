Cristiano Ronaldo'nun çabası yetmedi: İskoçya'da kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:37

UEFA Uluslar Ligi Lig A 1. Grup 4. hafta maçında Portekiz, İskoçya ile karşılaştı. Hampden Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi.

Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Portekiz puanını 10'a çıkardı. İskoçya ise grupta ilk puanını aldı.

Grubun bir sonraki maçında İskoçya, Hırvatistan ile oynayacak. Portekiz ise Polonya ile karşılaşacak.