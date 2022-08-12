Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e olay cevap

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:30

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Atletico Madrid, Chelsea ve PSG gibi takımlarla anılan Ronaldo ile ilgili yeni bir polemik konusu gündeme geldi.

PEREZ'İN SÖZLERİ RONALDO'NUN AİLESİNİ KIZDIRDI

Real Madrid taraftarlarından biri başkan Florentino Perez'e, "Ronaldo'yu transfer edelim" dedi. Ancak Perez ise, "Cristiano? O 38 yaşında" sözlerini sarfederek Portekizli yıldızın ailesini kızdırdı.

RONALDO'NUN KARDEŞİ: "YAŞLI ADAM..."

Perez'e cevap veren isim ise dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi Katia Aveiro oldu. Aveiro, "38 yaşında ama yine iki metreden fazla zıplayabiliyor, 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendisine saygı duy yaşlı adam" ifadelerini kullandı. Ronaldo geçen sezon United formasıyla 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.