Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta İstanbulspor karşısında kazanan Trabzonspor 2. haftanın açılış maçında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 10:49
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 12 Ağustos Cuma günü (bugün) oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı yayımlanacak.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.

Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren ve ligin ilk haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona iyi başlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.


Atakaş Hatayspor trabzonspor Spor Toto Süper Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler