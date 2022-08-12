Trabzonspor Enis Bardhi transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Enis Bardhi transferi için Levante ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, yeni transferini KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3.000.000.-EUR, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor, oyuncuya yıllık 1.3 milyon Euro maaş ödeyecek.
Bordo-Mavililer, Kuzey Makedonyalı oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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