Trabzonspor Enis Bardhi transferini KAP'a bildirdi

12 Ağustos 2022 Cuma, 13:06

Trabzonspor, yeni transferini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3.000.000.-EUR, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, oyuncuya yıllık 1.3 milyon Euro maaş ödeyecek.

Bordo-Mavililer, Kuzey Makedonyalı oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.