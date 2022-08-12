Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu

Trabzonspor'da UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 10:57
Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak Trabzonspor'un kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Larssen, Taha Altıkardeş, Denswill, Yusuf Erdoğan, Siopis, Visca, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Andreas Cornelius, Djanniny, Trezeguet, Emrehan Gedikli, Jean Kouassi.



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