Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu
Trabzonspor'da UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak Trabzonspor'un kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Larssen, Taha Altıkardeş, Denswill, Yusuf Erdoğan, Siopis, Visca, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Andreas Cornelius, Djanniny, Trezeguet, Emrehan Gedikli, Jean Kouassi.
Video Haberler
- 'Ev arkadaşı' uyarısı: Ev sahibi tahliye ettirebilir
- Renkli anlar: İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni
- Bakkal, Arctic Monkeys üyelerini kovdu
- Uçak biletlerine zam haberi geldi
- Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru viral oldu
- Saldırının ardından mesleği bırakıyor
- KGM duyurdu: Tek şeride düşürülecek
- Akşener mikrofonu uzattı: Esnaf iktidara sert çıktı
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- D vitamini azaldığında vücudumuzda neler olur?
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- 'ÖTV' üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- 'Merkez'de de beyin göçü başladı
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- 'Bir soygunun çirkin hikayesi burada'
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler