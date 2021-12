Cristiano Ronaldo'nun Messi'ye verilen Ballon d'Or'a tepkisi sürüyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 14:49

PSG'nin yıldızı Lionel Messi, Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, 7. kez kazanırken; Arjantinli oyuncunun bunu hak etmediği şeklinde yorumlar yapıldı.

Cristiano Ronaldo'nun, Messi'ye verilen 7. Altın Top ile ilgili tepkisi ise dikkat çekti.

Bir instagram hesabında ödülün neden Messi'ye verilmemesi gerektiğini açıklayan bir yorum yapıldı. Yorumda, "Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak" ifadeleri kullanıldı.

Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve altına "Gerçekler" yorumunu yaptı.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin’in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.