Cristiano Ronaldo'nun Messi'ye verilen Ballon d'Or'a tepkisi sürüyor
Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'ye verilen Altın Top ödülüne tepkisi sürüyor. Portekizli, Instagram'da ödülün Messi'ye verilmemesi gerektiği yönündeki bir yorumu beğendi ve "Gerçekler" ifadesini kullandı.
PSG'nin yıldızı Lionel Messi, Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, 7. kez kazanırken; Arjantinli oyuncunun bunu hak etmediği şeklinde yorumlar yapıldı.
Cristiano Ronaldo'nun, Messi'ye verilen 7. Altın Top ile ilgili tepkisi ise dikkat çekti.
Bir instagram hesabında ödülün neden Messi'ye verilmemesi gerektiğini açıklayan bir yorum yapıldı. Yorumda, "Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak" ifadeleri kullanıldı.
Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve altına "Gerçekler" yorumunu yaptı.
2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin’in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki
- Mansur Yavaş'tan yanıt geldi
- Merkez'den döviz kuruna müdahale
- Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
- Babacan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Canlı yayında tek tek anlattı
- Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu
- Erdoğan konuştu, dolardan tarihi zirve